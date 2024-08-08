Поддубного привезут на лечение в один из федеральных медцентров Москвы
Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, перевезут для дальнейшего лечения в Москву. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
По его данным, журналиста отправят в один из федеральных медицинских центров.
Накануне украинские боевики атаковали автомобиль, в котором ехал Поддубный, FPV-дроном. Журналист получил ожоги и черепно-мозговую травму.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности. Следователи выясняют, кто именно выследил корреспондента и ударил по его машине.
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