Поддубного привезут на лечение в один из федеральных медцентров Москвы

Фото: РИА «Новости»

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, перевезут для дальнейшего лечения в Москву. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

По его данным, журналиста отправят в один из федеральных медицинских центров.

Накануне украинские боевики атаковали автомобиль, в котором ехал Поддубный, FPV-дроном. Журналист получил ожоги и черепно-мозговую травму.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности. Следователи выясняют, кто именно выследил корреспондента и ударил по его машине.

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