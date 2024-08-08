Стало известно о состоянии военкора Поддубного

Военный корреспондент Евгений Подобный находится в тяжелом состоянии. Он получил ожоги, черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил один из медиков больницы, где находится пострадавший журналист.

Корреспондент канала сообщил, что 15 минут назад врач рассказал о состоянии Поддубного. По словам медика, военкор получил тяжелый ожог.

«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — уточнил врач.

При этом Поддубный находится в сознании и разговаривает. Машину, в которой ехал военкор, атаковали ВСУ из FPV-дрона накануне. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Поддубного увезли в одну из местных больниц. Пострадавшего успел навестить его коллега Александр Коц. Он также подтвердил, что военкор пришел в себя. По его словам, Поддубный даже шутил и беспокоился о своей съемочной группе.