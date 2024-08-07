Военкор Евгений Поддубный жив, он находится в Курской больнице
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный жив. Об этом РИА «Новости» сообщили в приемном отделении Курской областной больницы.
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Военкор Евгений Поддубный выжил, он находится в Курской больнице
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