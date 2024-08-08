Военкор Поддубный вышел на связь после тяжелого ранения

Военный корреспондент Евгений Поддубный вышел на связь из курской больницы. Обращение журналиста в своем Telegram-канале опубликовал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — сказал Поддубный в аудиосообщении, которое обнародовал Смирнов.

По словам врио губернатора Курской области, местные врачи стабилизировали состояние военкора. После этого его отправили в Москву для дальнейшего лечения. Смирнов пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Накануне в машину, в которой ехал Поддубный, атаковали украинские боевики из FPV-дрона.

Как сообщили в эфире телеканала «Россия 24», военкор получил тяжелые ожоги. Также у него диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета.