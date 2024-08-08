Появились кадры с дрона, который атаковал машину Поддубного

Появились кадры с дрона, атаковавшего автомобиль военкора Евгения Поддубного. Снимок оказался в распоряжении 360.ru.

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