Появились кадры с дрона, который атаковал машину Поддубного
Появились кадры с дрона, атаковавшего автомобиль военкора Евгения Поддубного. Снимок оказался в распоряжении 360.ru.
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Появились кадры с дрона, который атаковал машину Поддубного
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