«Живой, шутит». Военкор Коц рассказал о встрече с Поддубным после ранения
Военкор Коц: Поддубный в больнице шутит и беспокоится о своей группе
Военный корреспондент Евгений Поддубный в хорошем настроении, но беспокоится о своей группе. Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале.
«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» — написал он.
ВСУ атаковали журналиста из FPV-дрона, когда он ехал на машине в Курской области. Сначала появились сообщения, что корреспондент погиб, но потом эту новость опровергли. Как отметил врио губернатора региона Алексей Смирнов, мужчину определили в одну из курских больниц.
Поддубный родился в Белгороде 23 августа. Его считают самым узнаваемым военным корреспондентом в РФ. Он руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также входит в состав Академии российского телевидения.