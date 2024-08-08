«Живой, шутит». Военкор Коц рассказал о встрече с Поддубным после ранения

Военкор Коц: Поддубный в больнице шутит и беспокоится о своей группе

Военный корреспондент Евгений Поддубный в хорошем настроении, но беспокоится о своей группе. Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале .

«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» — написал он.

ВСУ атаковали журналиста из FPV-дрона, когда он ехал на машине в Курской области. Сначала появились сообщения, что корреспондент погиб, но потом эту новость опровергли. Как отметил врио губернатора региона Алексей Смирнов, мужчину определили в одну из курских больниц.

Поддубный родился в Белгороде 23 августа. Его считают самым узнаваемым военным корреспондентом в РФ. Он руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также входит в состав Академии российского телевидения.