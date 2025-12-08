Взяли Красноармейск и пошли на Димитров — счет гарнизона пошел на дни. Итоги СВО за неделю
Напряженные бои принесли результат — Волчанск и Красноармейск теперь российские. На очереди Димитров, Константиновка и Гуляйполе. Что произошло в зоне СВО за неделю с 1 по 7 декабря — в материале 360.ru.
Обстановка в ДНР
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска (украинское название — Покровск). Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман, ведут бои в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышеве и Яровой.
«В самом Северске штурмовые подразделения 3-й армии ведут уличные бои и расширяют зону контроля в северо-восточных и южных районах города. Освобождают ежедневно более 100 зданий в Северске», — сказал Герасимов.
Подразделения группировки войск «Центр» отбили село Ровное в Покровском районе, которое находится на трассе между Красноармейском и Димитровом. Первый зачищен, второй — окружен.
В Димитрове же в окружении находятся несколько батальонов ВСУ. Все пути отхода им перерезали, счет гарнизона пошел на дни.
Александр Коц
Военкор
Окруженные в Димитрове (украинское название — Мирноград) боевики взывали к украинскому командованию через немецкое издание Bild: «Вытаскивайте отсюда или снабжайте». С большой землей группировку из тысячи человек связывают только дроны и наземные роботизированные комплексы, часто неспособные доставить даже еду.
В Краматорском районе ВС России взяли села Безымянное и Клиновое. Это позволило открыть еще одно направление продвижения к Константиновке — с востока и северо-востока, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Фиксируем продвижение ВС России в восточной части Гришина. В районе Родинского противник пытается контратаковать, какие-то участки он там еще имеет возможность удерживать, но это временная составляющая», — сказал он.
Чтобы замедлить российское продвижение, ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье недалеко от Краматорска. Однако местные жители усомнились в эффективности этой меры — вода может затопить украинскую сторону и ухудшить собственную логистику.
Ситуация в Харьковской области
Группировка войск «Север» освободила город Волчанск. Для этого штурмовики прорыли сеть тоннелей с подземными площадками для запуска БПЛА, 10-метровой вертикальной шахтой для установки пульта управления и местом для пленных.
Российские войска нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища на реке Северский Донец. Через дамбу проходила дорога из Харькова и Чугуева на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск. Именно из Харькова ВСУ обстреливали Белгородскую и Курскую области. Разрушено дорожное полотно, движение машин приостановлено.
Интересно
Ракетный удар нанесли по Печорской плотине на южной границе Печенежского водохранилища в русле Северского Донца. Через нее проходила трасса Чугуев — Великий Бурлук.
На левом берегу реки Оскол штурмовики группировки «Запад» заняли село Кучеровка в двух километрах к востоку от границ левобережного Купянска. Штурмовики продвинулись к Боровой в Изюмском районе и Новоплатоновке в Боровском, окружая украинских боевиков на укрепленных позициях между Новоплатоновкой и Боровской Андреевкой.
Ворвались военные в населенный пункт Богуславка в нескольких километрах от Новоплатоновки. Большая часть села уже под контролем ВС России.
Продвижение в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» заняли села Зеленый Гай в Гуляйпольском районе и Доброполье в Пологовском. Остатки теробороны ликвидировали в селе Червоном.
Подразделения пятой армии вошли в Гуляйполе, закрепились на его окраине и ведут уличные бои. Войска группировки «Днепр» окружили Степногорск и ведутся бои за Приморский.
Удар возмездия
Беспилотник атаковал высотное здание в центре Грозного, глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ответить. Долго ждать не пришлось, массированный удар нанесли в ночь на 6 декабря. В небо поднялись девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракетоносца Ту-160, украинская сторона засекла около 700 беспилотников и ракет, которые долетали даже до западных окраин страны.
Повреждены Добротворская ТЭС в Львовской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Криворожская ТЭС в Днепропетровской, подстанции в Луцке и Ровно. В Фастове уничтожено локомотивного депо, которое использовалось для переброски резервов ВСУ на ключевые направления.
В очередной раз ВС России ударили по Староконстантинову. Военкор Александр Сладков сообщил, что находящийся там военный аэродром непригоден для полетов, войска добивают склады, производство и логистику.
По последствиям для энергетики удар объявили одним из самых тяжелых. Во-первых, по площади поражения, ведь ВС России били сразу по всем энергоузлам Украины, а не по одному. Во-вторых, по эффективности. Руководство «Укрэнерго» признало, что теперь на восстановление энергоснабжения уйдут не дни, а недели. Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию.
Нюрнберг для ВСУ
Ассоциация юристов, Следком и прокуратура инициируют аналог Нюрнбергского процесса по итогам СВО. Об этом сообщил бывший премьер, председатель ассоциации Сергей Степашин.
Мы сейчас над этим работаем. <…> потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты.
Сергей Степашин
Председатель Ассоциации юристов России
Город проведения суда пока не определен. Степашин призвал дождаться завершения спецоперации и тогда начать решать организационные вопросы.