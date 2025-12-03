Бегство по канализации и смерть в нечистотах: что происходит с ВСУ после падения Покровска

Войска группировки «Центр», на днях полностью освободившие Красноармейск, продолжают уничтожение подразделений ВСУ в его спутнике Димитрове. Эту агломерацию украинские военные давно прозвали покровской воронкой из-за жестокости командования, которое пыталось любой ценой деблокировать город. Остатки формирований противника пытались сбежать оттуда даже по канализационным трубам.

Путь на Краматорск и Славянск Освобожденный Красноармейск (украинское название Покровск) — крупный транспортный и промышленный центр Западного Донбасса. Город расположен в 66 километрах от Донецка и недалеко от административной границы Днепропетровской области. Для ВСУ Покровск был важнейшим узлом снабжения группировки в Донбассе. Когда противник потерял Торецк и Часов Яр, логистическое значение этого города стало меньше, но он продолжал быть серьезным укрепрайоном, прикрывающим с юга путь к Краматорску и Славянску.

Интересно Начальник Генштаба Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту о том, что под контролем российских войск находится 70% территории Красноармейска. А через 10 дней Владимиру Путину доложили о полном взятии города. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту о том, что под контролем российских войск находится 70% территории Красноармейска. А через 10 дней Владимиру Путину доложили о полном взятии города.

Путин пригласил журналистов в Красноармейск Тему освобождения города накануне в беседе с журналистами поднял президент Владимир Путин. Глава государства назвал его мощным укрепрайоном ВСУ, ныне полностью находящемся в руках российских бойцов. Важность взятия Красноармейска в том, что это хороший плацдарм для решения всех задач военной операции, подчеркнул он.

Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, <…> это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. Владимир Путин

Также президент подчеркнул, что Россия готова провести по всем кварталам Красноармейска журналистов, в том числе западных, чтобы те убедились, кто реально контролирует город. «Наши, российские военные корреспонденты работают. Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность, готовы будем провести по всем кварталам Красноармейска», — пояснил Путин.

Фото: РИА «Новости»

Как Россия смогла победить в Покровске По оценке The Wall Street Journal, ключевым фактором успеха России в Покровске стало преимущество в беспилотной авиации. Главной ударной беспилотной силой WSJ при этом называет подразделение «Рубикон», уничтожающее украинских операторов БПЛА, чтобы продвижению на земле не мешала угроза с воздуха. «Они нарушают нашу логистику и нападают на наших пилотов беспилотников», — заявил журналистам командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес». Процитировала WSJ и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла Украины в Великобритании. По его мнению, страна рискует достичь точки истощения, если не вернет инициативу в войне дронов. «Разрушены не только линии связи. Исчезает сама идея надежного тыла», — предупредил он.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Что происходит в Мирнограде после падения Покровска Президент Украины Владимир Зеленский тем временем продолжает отрицать потерю Покровска. В его картине мира, раз город не потерян, то и помогать выходить из него никому не нужно, как и из Мирнограда. Так что недобитые формирования ВСУ пытаются покидать котел самостоятельно. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru констатировал, что сейчас боеспособных подразделений противника в Покровске нет — их не осталось. Многие боевики тяжело ранены и пока прячутся по подвалам, так как сослуживцы их бросили.

Они истекают кровью и ждут, когда российские вооруженные силы и медицинские службы сумеют оказать им помощь. Олег Иванников

По его словам, паника при отступлении из Покровска приняла чудовищные формы: некоторые формирования искали спасения в подземных коммуникациях, что привело к массовой гибели. «Оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города. Это у них не получается… Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», — подчеркнул Иванников. При этом, продолжил эксперт, главком ВСУ Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять солдат. Такое желание угодить руководству, скрывая реальное положение дел, ведет к запоздалым решениям, которые на фронте стоят очень дорого.

Фото: РИА «Новости»

В Мирнограде, где еще продолжаются бои, также складывается катастрофическая ситуация. По словам украинского военнослужащего Владислава Потоцкого, проход, по которому можно отступить из города-спутника Покровска, составляет примерно 1,8 километра, при этом в районе Мирнограда и Ровного российские силы пытаются еще больше сузить этот коридор. Немецкое издание Bild тем временем пишет, что в Мирнограде помощи просят около тысячи бойцов ВСУ. «Мы должны либо вывести контингент из Мирнорада, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда», — процитировало издание одного из солдат. По его словам, сейчас логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Доставить даже еду — уже проблема.

Фото: РИА «Новости»

«В регион переброшены многие подразделения. И было бы хорошо, если бы одно из этих подразделений, лучше целая бригада, взяло под контроль этот чертов маршрут снабжения», — подчеркнул он. Почему остается коридор у Ровного Военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко, анализируя последние данные о ситуации в Мирнограде, пояснил, что ВС России специально не закрывают полностью коридор у Светлого и Ровного. Такую тактику наши подразделения применяли и при взятии других крупных городов в этом регионе, напомнил он в беседе с Lenta.ru. Через подобные коридоры ВСУ пытаются организовать эвакуацию и снабжение, но лишь теряют там части обеспечения. «Кроме того, зажатый в угол неприятель, как правило, сражается с яростью обреченного. А надежда на спасение, пусть и призрачная, только подталкивает окруженные части к дезертирству», — подчеркнул он.