Штурмовики «Севера» создали подземный город при освобождении Волчанска

Два с половиной месяца понадобилась военнослужащим группировки войск «Север», чтобы прокопать сеть тоннелей при освобождении Волчанска. Подробностями поделился командир штурмового отряда с позывным Ветер в эфире телеканала «Соловьев Live» .

Перед офицером поставили задачу — создать плацдарм безопасности, откуда российские солдаты могли бы эффективно выполнять боевые задачи.

«Вначале зашли, начали копаться. Пока копали, я не собирал большую группу ребят: мои штурмовики парами, двоечками начинали заходить», — объяснил Ветер.

В подземных коммуникациях оборудовали вертикальную 10-метровую шахту для установки пульта управления и площадки для запуска беспилотников. Там же подготовили отдельное помещение для пленных ВСУ.

Командир отметил, что попавших в плен украинских бойцов не передают сразу, с ними беседуют и собирают информацию, которую проверяют с помощью БПЛА ВС России. Поэтому подразделению было необходимо иметь специальное помещение для их содержания.

Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Волчанска и Красноармейска 1 декабря. Он поздравил военнослужащих с достигнутыми на передовой успехами.