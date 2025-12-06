Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Утром 6 декабря ВКС России подняли в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракетоносца Ту-160. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Военные самолеты находились на пути к точкам пуска крылатых ракет. Минобороны России эту информацию никак не комментировало.

До этого бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Балтийским морем, писали «Известия». «Стратегов» сопроводили экипажи истребителей Су-27 и Су-35С, полет продолжался около пяти часов.

Западные СМИ сообщали, что Россия даже в случае глобального конфликта сохранит возможность нанесения ответного удара. Журналисты напомнили, что Ту-160 может нести ракеты с ядерной боевой частью. При этом бомбардировщики регулярно пролетают около опознавательной зоны американских систем ПВО.