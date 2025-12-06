Россия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергообъектам

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетическим объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при ударе задействовали аэробаллистические ракеты «Кинжал», высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что пораженная инфраструктура, в том числе портовая, использовалась в интересах ВСУ.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщали о взлете в небо сразу девяти бомбардировщиков Ту-95МС и трех ракетоносцев Ту-160 «Белый лебедь». До этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, отмечал RT.