Вооруженные силы России, как и обещали в Чечне, нанесли удар возмездия по инфраструктуре Украины. Почти 600 беспилотников с десятками ракет атаковали железную дорогу, аэродромы и ТЭС. Глава киевского режима Владимир Зеленский в панике снова поспешил к жалобами к союзникам, но им и самим не помешала бы помощь.

Месть за Грозный: атака в ночь на 6 декабря Массированную атаку анонсировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Она должна была стать ответом на удар по высоткам в центре Грозного. В небо поднялись сразу девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракетоносца Ту-160, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Прошедшую ночь укрорейх запомнит надолго. Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины. Рамзан Кадыров Глава Чечни

Удары пришлись на железнодорожный узел в Фастове, склад в Вышгороде, места сборки БПЛА, военно-ремонтные логистические точки, объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры в разных регионах Украины. Взрывы звучали с военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Повреждены Добротворская ТЭС в Львовской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Криворожская ТЭС в Днепропетровской, подстанции в Луцке и Ровно. Жители Киева провели ночь без света.

«Это еще далеко не все. Продолжение следует. <…> Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее будет для них становиться», — пригрозил Кадыров. Реакция Украины После атаки Зеленский сообщил о сгоревшем вокзале и пострадавших предприятиях в Киевской области. Основной удар, по его словам, пришелся на объекты энергетики.

Именно поэтому требуется дополнительное давление. Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать. Владимир Зеленский Президент Украины

В этот же день Зеленский ожидаемо связался с западными союзниками, в том числе с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент Франции Эммануэль Макрон сам высказался о произошедшем в соцсетях. Он обвинил Россию в эскалации и призвал усилить давление. При этом, как подсчитал МИД России, санкционное давление обернулось для Европы потерей 1,6 триллиона евро. Именно такую сумму страны могли бы получить за прошедшие три года. Последствия ударов По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, урок не усвоят. ВСУ продолжат атаковать Россию дальнобойным оружием до тех пор, пока оно у них есть.

«Киевский режим как осуществлял провокации, так и будет их осуществлять независимо от внешних или внутренних факторов. <…> Стратегия у киевского режима одна и та же — наносить удары по России», — заявил он после массированной атаки в Telegram-канале. Тем временем, рядовые украинцы запасаются свечами. Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко предупредил в эфире «Общественного», что после атаки 6 декабря на восстановление энергоснабжения страны уйдут уже не дни, а недели.