На Украине повредили плотину Печенежского водохранилища

Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения. Автомобильное движение по ней приостановили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Печенежского поселкового совета Александра Гусарова.

«По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено», — указали в публикации.

Когда будет восстановлено движение, Гусаров не указал.

Искусственно созданный водоем находится на реке Северский Донец. Площадь его водосборного бассейна — 8400 квадратных километров. Размеры водохранилища — 65 на три километра.

Через дамбу идет одна из дорог из Харькова в Волчанск, Великий Бурлук и Купянск.

В октябре ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища. Тогда жителей ряда региональных сел призвали начать выезд в пункты временного размещения из-за высокого риска подтопления домов.