Спецоперация на Украине продолжается, и удача снова на стороне России. Войска освободили новые населенные пункты в ДНР и Курской области, продвинулись в Харьковской и Сумской областях. Как изменилась обстановка в зоне СВО к 13 апреля — в материале 360.ru.

Обстановка в ДНР Определенного рода успехи, по словам главы республики Дениса Пушилина, достигнуты на Великоновоселком направлении. Российские подразделения взяли под контроль дорогу и продвинулись к населенному пункту Богатырь. Тяжелые бои идут по линии Раздольное — Богатырь. На Константиновском направлении ВС России продвинулись широким фронтом западнее Александрополя и Пентелеймоновки. Горячая обстановка на Дзержинском и Красноармейском направлениях. Бои развернулись в районе населенных пунктов Лысовка и Шевченко.

Противник старается максимально удерживать территорию, чтобы замедлить продвижение наших подразделений. Но тем не менее шаг за шагом идет освобождение наших территорий. Денис Пушилин Глава ДНР

На Краснолиманском направлении группировка «Запад» освободила поселок Катериновку, который находится на западном берегу реки Жеребец к северу от Красного Лимана. Военные вышли к ней еще в конце марта и, наконец, бойцы гвардейской 144-й мотострелковой дивизии прорвали оборону противника. Взятие Часова Яра Долгие месяцы длятся бои за Часов Яр в 60 километрах от Донецка и в шести-семи километрах от Артемовска. В окрестностях города работают ивановские десантники. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что там круглосуточно идут воздушные бои между российскими и украинскими беспилотниками. Чтобы уничтожить противника, БПЛА идут на таран.

Освобождение Курской области Минобороны объявило 8 апреля об освобождении села Гуево. Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» прорвали линию обороны, зашли в населенный пункт и водрузили на одно из зданий флаг России. ВСУ потеряли более 60 человек, трофеями российских военных стали два миномета и около сотни единиц стрелкового оружия. Выжившие боевики сами вышли из укрытий, не оказывая активного сопротивления. После зачистки подразделения 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты эвакуировали мирных жителей в тыл, а в село отправились военные следователи.

Кроме того, российские военнослужащие 22-го и 30-го полков 44-го армейского корпуса группировки «Север» вошли в окрестности населенного пункта Горналь. ВСУ бросили на его удержание все силы, в том числе беспилотную авиацию. Белгородское приграничье ВСУ не оставили попыток просочиться в Краснояружский район, но без тактического успеха и тем более стратегического, сообщил военкор Александр Коц. Ударные беспилотники группировки войск «Север» уничтожают вражескую артиллерию в ближнем тылу. Группировка войск «Север» опровергла слухи о том, что Демидовка и Поповка перешли под контроль ВСУ. Первый зачищен, во втором разрозненные группы боевиков остались лишь в некоторых подвалах на западной окраине. Завершается зачистка села и приграничных лесополос.

Интересно За восемь месяцев операции в Курской области ВСУ потеряли более 74 010 военнослужащих, 2265 боевых бронированных машин, 606 артиллерийских орудий и 406 танков. За восемь месяцев операции в Курской области ВСУ потеряли более 74 010 военнослужащих, 2265 боевых бронированных машин, 606 артиллерийских орудий и 406 танков.

Сумщина и Харьковщина Уссурийские десантники из группировки войск «Север» взяли Журавку в Сумской области. Это четвертый населенный пункт в регионе, который перешел к России за последние недели. Под огневой контролем находятся также Миропольское, Марьино и Проходы. Некоторые успехи, по информации Поддубного, есть также в районе важного для Вооруженных сил Украины логистического узла в районе населенного пункта Новое. Он расположен у трассы, ведущей к Изюмскому и Боровой в Харьковской области.

Упорные бои идут на Купянском направлении. ВС России наступают на западном берегу реки Оскол, в сторону Купянска и Великого Бурлука. Позиционные бои ведутся в районе Волчанска и Липцов. ВСУ стянули в регион дополнительные силы и наемников. Российские штурмовики оборудовали в Харьковской области тыловой лагерь с огневыми позициями, ремонтной мастерской и столовой. Военный журналист Геннадий Алехин сообщил, что такие лагеря появляются юго-восточнее и северо-западнее Харькова. «Это говорит о том, что укрепляются районы сосредоточения и исходные районы, а это делается для наращивания наших сил и средств для дальнейшего наступления», — объяснил он. Сбитый F-16 и уничтоженный завод Российские ПВО сбили истребитель F-16 американского производства, сообщило Минобороны. Украинское командование отреагировало сухо, заявив лишь о гибели пилота американского истребителя на боевом задании.

Фото: Ansgar Haase/dpa / www.globallookpress.com

Подробности раскрыли военкоры. Все произошло на границе Сумской и Белгородской областей. Пилот увернулся от двух ракет, но попал под удар третьей. Это четвертый уничтоженный F-16. Первые два поразили на земле, третий — во время вылетов в районе Ивано-Франковска. Также российские войска ударили по киевскому заводу «Антонов», на котором производились БПЛА для ВСУ. Это предприятие является одним из важнейших для Украины. Как дела у ВСУ Чехия объявила об отправке на Украину еще двух десятков танков Т-72M1. Это была последняя партия из общего числа — 86 единиц, которыми располагало чешское Минобороны. «Сказать, что противник испытывает сейчас какой-то критический дефицит оружия, используемого на переднем крае — нельзя. Интенсивность боевых действий тому пример. Потому, заявления, звучащие из Киева, что воевать ВСУ якобы нечем — лукавые», — заявил Поддубный. Знаковым событием стала гибель первой девушки-добровольца по программе 18-24. Она снялась в рекламном ролике Минобороны Украины и погибла через 50 дней после подписания контракта для украинцев.