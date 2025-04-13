Стало известно о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Пушилин: ВС России продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении
Российские войска продолжили продвижение в ДНР, освободили населенный пункт Катериновка и направились в сторону Богатыря. Об обстановке в зоне боевых действий сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Константиновское направление — мы видим, что Вооруженные силы России продвинулись достаточно широким фронтом западнее Александрополя и Пантелеймоновки», — сказал он.
На Великоновоселковском направлении подразделения взяли под контроль дорогу и устремились в сторону населенного пункта Богатырь. На Краснолиманском группировка войск «Запад» освободила Катериновку.
Достаточное горячая обстановка, по словам Пушилина, на Дзержиновском и Красноармейском направлениях. Бои проходят в окрестностях Лысовки и Шевченко.
Российские подразделения планомерно вытесняют противника из Часова Яра. Штурмовики ВСУ сдались в плен третьему армейскому корпусу.