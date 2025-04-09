В селе Гуево Курской области находились англоязычные и польские наемники, состоящие в рядах ВСУ. Об этом сообщил российский офицер группировки «Север» в беседе с РИА «Новости» .

«Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — сказал он.

Российские военные освободили Гуево накануне. Бойцы подняли флаг России у церкви Рождества Богородицы.

Также в Минобороны добавили, что за все время боевых действий на Курском направлении украинская армия лишилась 72 тысячи человек — 22 тысячи убиты и 50 тысяч ранены.

Ранее российские бойцы заявили, что боевики Украины не дали военным эвакуировать тела погибших мирных жителей из села Гуево. ВСУ обстреливали территорию при любой попытке ВС России приблизиться к участку.