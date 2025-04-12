Военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности населенного пункта Горналь в Курской области. Сейчас там ведут активные бои, сообщили РИА «Новости» представители группировки.

«Сегодня с утра 22-й полк 44-го армейского корпуса в ходе ведения боевых действий за населенный пункт Горналь вошел в его окрестности. Идут бои», — отметили военные.

В этом районе сейчас ведут активную работу и бойцы 30-го полка. ВСУ безуспешно пытаются нарушить логистику российских сил, чтобы помешать их продвижению.

Кроме того, ВСУ начали отводить войска из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в расположенный неподалеку Горналь. ВС России блокировали храм с трех направлений.

За минувшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.