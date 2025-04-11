Командование Вооруженных сил Украины стянуло в Харьковскую область больше военнослужащих и иностранных наемников. На этом фоне усилились атаки по военным объектам в регионе, сообщил РИА «Новости» глава российской администрации Виталий Ганчев.

«В область подтягивается все больше боевиков и наемников. Этого не могут не замечать местные жители», — сказал он.

Недовольные киевским режимом харьковчане, по словам Ганчева, делятся с российскими военными информацией о местах расположения украинских сил. Благодаря этому удается наносить более точные удары по пунктам дислокации личного состава и военным объектам.

В марте Вооруженные силы России заняли харьковское село Загрызово и закрепились на высотах у села Красное Первое. Видя продвижение противника, ВСУ усилили группировку в районе Купянска.