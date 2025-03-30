Первая девушка подписала с 72-й бригадой ВСУ контракт для молодежи 18-24 лет

Украинская армия активно вербует молодежь, не достигшую призывного возраста. Контракт на службу по программе «18-24» подписала 21-летняя Вероника, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

«Первая девушка, подписавшая контракт 18-24! По крайней мере, в 72-й бригаде. Веронике 21 год, она имеет медицинское образование», — сообщили военные.

Украинка подписала контракт на службу, не сказав родным. Семья узнала об этом за полтора дня до ее отъезда на подготовку.

Снизить планку призывного возраста на Украине потребовали США. Вместо этого власти ввели особые контракты для молодежи от 18 до 24 лет за миллион гривен и социальные гарантии.

ВСУ испытали кадровый голод. Военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что в обмен на мобилизацию молодежи киевский режим выпросит новые вооружения.