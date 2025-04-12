Пилот сбитого украинского F-16 пытался увернуться от ракет

Воевода: в Сумской области рассказали о попытках сбитого F-16 спастись от ракет

Пилот сбитого истребителя F-16 ВСУ пытался увернуться от ракет, чтобы спастись. Об этом сообщил в Telegram-канале блогер и военный летчик ВС России Алексей Воевода.

По словам очевидцев, средства ПВО выпустили три снаряда, у истребителя получилось отклониться только от двух из них.

О гибели пилота F-16 во время выполнения боевого задания стало известно 12 апреля. В ВС Украины сообщили, что погибший летчик Павел Иванов с начала спецоперации управлял Су-25.

Затем его перевели на обучение по управлению американскими истребителями F-16. Межведомственная комиссия Украины устанавливает обстоятельства ЧП.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения о том, что в бою уничтожили F-16. Он поручил профильные службы провести расследование.