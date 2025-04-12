Украинский пилот F-16 погиб на боевом задании

Один из пилотов истребителя F-16 погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили в пресс-службе воздушных сил украинской армии.

Летчика не стало 12 апреля 2025 года.

«Погиб 26-летний Павел Иванов», — указали в ведомстве.

В украинских ВС не уточнили место и обстоятельства смерти пилота. Также неизвестно, что именно стало причиной произошедшего: неисправность истребителя, дружественный огонь или перехват самолета Вооруженными силами России.

Украинские воздушные силы сообщили о начале работы межведомственной комиссии, которая расследует обстоятельства ЧП.

В конце марта российский комплекс «Искандер» атаковал здание бывшего городского управления СБУ в Краматорске. В помещении находился командный состав группировки «Луганск».