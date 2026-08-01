ВС России расширили плацдарм у реки Верхней Терсы за счет освобождения Любицкого

Благодаря контролю над селом Любицкое российские войска расширили плацдарм у реки Верхней Терсы, что позволит продвинуться в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российская армия освободила населенный пункт в Запорожской области 1 августа. Контроль над Любицким установили подразделения группировки «Восток».

Также ВС России ударили по боевикам и технике четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области.

Украинская армия лишилась более 365 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 12 автомобилей, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и трех артиллерийских орудий.

В тот же день под контроль российских войск перешло село Ольговка, его освободили бойцы «Запада». Всего за июль армия заняла 32 населенных пункта.