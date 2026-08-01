ВС России поразили объекты ВПК и логистические центры ВСУ в Киевской области
Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины в Киеве и области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Предприятия были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств РЭБ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — уточнили в Минобороны.
За прошедшую неделю ВС России нанесли 15 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.