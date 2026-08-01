Действующие в зоне специальной военной операции российские войска освободили села Ольговка и Любицкое в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в село Ольговка перешло под контроль группировки войск «Запад», а Любицкое освободили бойцы «Востока».

В июле российские войска продолжили наступление по всем направлениям. Количество освобожденных населенных пунктов за второй летний месяц достигло 32.

Только в Харьковской области под контроль группировок российских войск перешли 12 населенных пунктов, в Донецкой Народной Республике — 11, в Сумской — четыре, в Днепропетровской и Запорожской областях — по три.

За последнюю неделю июля от украинских боевиков российские бойцы освободили 12 населенных пунктов.