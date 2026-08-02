«Адская ночь в Киеве». Глава МИД Украины потребовал у союзников больше ракет

Глава МИД Украины Сибига назвал ночь в Киеве адской и попросил союзников о ПВО

Ночь в Киеве стала адской после массированного удара российской стороны. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X .

Он сообщил, что ВС России усилили воздушные атаки. На этом фоне Киеву потребовались дополнительные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты-перехватчики.

Сибига подчеркнул, что скорость решений о поставках вооружений имеет критическое значение для Украины. Союзникам следовало ускорить передачу необходимого оборудования.

«Чем сильнее воздушный щит над Украиной, тем ближе мир», — заявил глава МИД страны.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский просил у Вашингтона два типа вооружений: комплексы Patriot для защиты и ракеты Tomahawk для нанесения ударов.