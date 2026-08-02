ВСУ атаковали хранилище ядерного топлива и реактор ЗАЭС
Вооруженные силы Украины попытались атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщил ТАСС.
По его словам, 30 июля несдетонировавший дрон обнаружили в непосредственной близости от здания хранения транспортера — уникальной машины для перемещения контейнеров с отработавшим топливом.
В ту же ночь украинский беспилотник ударил по галерее, соединяющей все шесть энергоблоков станции.
«Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока», — уточнил Лихачев.
Руководитель подчеркнул, что подобные действия ВСУ создают прямые риски для ядерного объекта и являются целенаправленной атакой на атомную инфраструктуру.
Накануне ЗАЭС почти на два часа оказалась без внешнего электроснабжения.