ВСУ атаковали хранилище ядерного топлива и реактор ЗАЭС

Вооруженные силы Украины попытались атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщил ТАСС .

По его словам, 30 июля несдетонировавший дрон обнаружили в непосредственной близости от здания хранения транспортера — уникальной машины для перемещения контейнеров с отработавшим топливом.

В ту же ночь украинский беспилотник ударил по галерее, соединяющей все шесть энергоблоков станции.

«Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока», — уточнил Лихачев.

Руководитель подчеркнул, что подобные действия ВСУ создают прямые риски для ядерного объекта и являются целенаправленной атакой на атомную инфраструктуру.

Накануне ЗАЭС почти на два часа оказалась без внешнего электроснабжения.