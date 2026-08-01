Российские военные в июле освободили 32 населенных пункта в зоне СВО

Вооруженные силы России за июль освободили 32 населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее данные Минобороны.

Подразделения ВС России взяли под контроль населенные пункты в ДНР, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Российская армия расширила зону проведения спецоперации.

В период с 1 по 31 июля в Харьковской области бойцы ВС России освободили 12 населенных пунктов, в ДНР — 11, в Сумской области — четыре, в Днепропетровской и Запорожской областях — три и два соответственно.

За последнюю неделю российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне СВО. Ранее Минобороны отчиталось, что с января 2026 года армия России отбила у ВСУ 128 населенных пунктов, показав самые высокие темпы продвижения в начале года — в январе (23) и в феврале (24).