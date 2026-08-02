ВС России поразили два сухогруза и буксир в порту Николаева

Минобороны: в порту Николаева поразили два сухогруза и морской буксир

В порту Николаева российские военные поразили два сухогруза, которые доставляли грузы для ВСУ, и морской буксир. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В течение дня Вооруженные силы России продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую ВСУ использовали в своих интересах. Атаки проводили при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Одним из пораженных объектов стало судно с грузами военного назначения в акватории Черного моря. В Николаеве повреждения получили портовая инфраструктура, два сухогруза и морской буксир. Последний украинские военные переоборудовали для использования безэкипажных катеров.

Утром того же дня российские военные нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по топливным резервуарам в порту Одессы, предназначенным для снабжения украинских подразделений.