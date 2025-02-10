Российские подразделения продолжают наступать в зоне проведения спецоперации. Дзержинск (украинское название — Торецк) взяли под контроль 7 февраля, а спустя два дня освободили населенный пункт Орехово-Васильевка. Что еще произошло в зоне СВО за прошедшую неделю с 3 по 9 февраля — в материале 360.ru.

Освобождение Дзержинска, Дружбы и Орехово-Васильевки В освобождении Торецка принимали участие подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны. Финальную точку в освобождении города поставили бойцы 132-й бригады, они штурмом взяли укрепрайон ВСУ, ворвавшись в передовую линию противника на четырех БМП. Об этом рассказал РИА «Новости» командир штурмового подразделения Иван Шульга.

Фото: РИА «Новости»

В дзержинском гарнизоне находились украинский националистический батальон «Лють» и штурмовой полк «Сафари» — военизированное подразделение управления полиции особого назначения Украины, отметил Шульга и добавил, что часть боевиков попала в плен. Военный рассказал, что боевики ВСУ атакуют любую группу мирных жителей Дзержинска, которые предпринимали попытки выехать из города. Сейчас ФСБ проводит работу по выявлению оставшихся в городе ДРГ и корректировщиков.

Фото: РИА «Новости»

Группировка «Центр» 7 февраля освободила поселок Дружба, который с востока примыкает к Дзержинску, а с севера — к поселку Кирово, освобожденному в прошлом году. Двумя днями ранее это же подразделение освободило Барановку. Сегодня российские военные освободили населенный пункт Орехово-Васильевка в ДНР. В боевых действиях принимали участие подразделения группировки «Юг», сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ составили до 180 боевиков, а также автомобиль и два артиллерийских орудия.

Фото: РИА «Новости»

Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ под Брянском Бойцы мотострелкового полка «Север-Ахмат» обнаружили и уничтожили замаскированный наблюдательный пункт противника на Брянском направлении, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Российские военные под командованием комбата Раян ликвидировали одного боевика ВСУ и тяжело ранили другого. Также они заминировали и уничтожили мост вместе с отступающим противником. «Слаженные действия наших бойцов не оставили врагу шансов, обеспечив контроль над районом и исключив возможность проникновения диверсантов», — подчеркнул Кадыров. Попытка диверсии: FPV-очки со взрывчаткой Украинские спецслужбы попытались совершить диверсию в зоне СВО — они направили российским военным заминированные FPV-очки под видом гуманитарной помощи. Оборудование передали на фронт через волонтеров. Сколько именно очков заминировали диверсанты, не уточнялось. Известно, что в них спрятали по 10-15 граммов взрывчатого вещества. Все коробки с устройствами на первый взгляд выглядят цельными, однако при более тщательном рассмотрении на упаковках заметили следы вскрытия.

Фото: РИА «Новости»

Курское приграничье: что происходило с 3 по 9 февраля Российские войска группировки «Север» 6 февраля отразили восемь волн контратаки ВСУ на Курском направлении. Попытку атаковать предприняли механизированные батальоны на боевых машинах пехоты и бронированных машинах с поддержкой танков и машин разграждения. ВСУ наступали в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Против атакующих выступили десантники, морские пехотинцы и добровольцы отрядов «Ветераны» и «АрБат». Их поддерживали операторы беспилотников, артиллерия и авиация. В ходе боев украинская армия потеряла более 200 человек и около 50 единиц военной техники, среди которой восемь танков, пять БМП и 30 боевых бронированных машин. На данный момент российские военные проводят зачистку районов, где могли остаться украинские боевики.