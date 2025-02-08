Смертельная поставка. Злоумышленники пытались устроить жесткую диверсию против военных России

Российские военные стали мишенью диверсионной операции, в рамках которой использовались FPV-очки. Об этом ТАСС рассказал Игорь Потапов, представитель компании, которая поставляет на линию соприкосновения средства РЭБ.

Десятки очков Skyzone Cobra X v4 передал волонтер по имени Роман. При включении устройства сразу взрывались. При проверке аппаратуры техники обнаружили в каждом гаджете пластид.

Сколько именно очков заминировали диверсанты, не уточнялось. Известно, что в них спрятали по 10-15 граммов взрывчатого вещества. Все коробки с устройствами на первый взгляд выглядят цельными, однако при более тщательном рассмотрении на упаковках заметны следы вскрытия.

Представитель компании-поставщика РЭБ рекомендовал российским военным проверять всю гуманитарную помощь, которую они получают от гражданских лиц. Он добавил, что лица, регулярно занимающиеся гуманитарной деятельностью, уже заслужили доверие, а внезапное появление «благодетеля» должно вызывать дополнительное внимание.

В конце ноября 2024 года ФСБ задержало подростка, который готовил диверсию на Транссибирской магистрали. Несовершеннолетний признал вину, ему грозит до 20 лет лишения свободы.