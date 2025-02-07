Российские войска установили контроль над городом Дзержинск в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Город освободили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

Ранее заместитель начальника Генштаба Василий Трушин рассказал, что с момента тачала спецоперации российские военные усовершенствовали практику ведения боевых действий. По его словам, инициатива на поле боя всегда остается в руках ВС России, и они продолжают продвигаться сразу в нескольких направлениях.

Больше всего превосходство российской армии заметно в воздухе и при огневом поражении. Войска улучшили тактику защиты от беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Трушин добавил, что военные стали применять новые способы ведения контрбатарейной борьбы и дальнего огневого поражения.