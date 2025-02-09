Российские военные освободили населенный пункт Орехово-Васильевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск „Юг“ освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», — уточнили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям трех механизированных украинских бригад в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино. Потери противника составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами России. По четыре дрона ликвидировали над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — под Воронежем и Ростовом-на-Дону. В Брянской, Тульской областях и в Крыму сбили по одному беспилотнику противника.