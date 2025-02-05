Кадыров сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на Брянском направлении

Бойцы полка «Север-Ахмат» выявили и уничтожили замаскированный наблюдательный пункт противника на Брянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, бойцы БСпН 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России под командованием комбата с позывным Раян раскрыли замаскировавшихся в наблюдательном пункте противников, ликвидировав при этом одного и еще одного тяжело ранив.

Затем бойцы заминировали и вместе с отступающими солдатами ВСУ уничтожили мост.

«Слаженные действия наших бойцов не оставили врагу шансов, обеспечив контроль над районом и исключив возможность проникновения диверсантов», — подвел итог Кадыров.

Стремительное наступление Вооруженных сил России в зоне спецоперации продолжается. Военные освободили несколько населенных пунктов и почти полностью взяли Часов Яр. Российские войска, начиная с 25 января, нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, задействованным в поддержке военно-промышленного комплекса Украины.