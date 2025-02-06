Подразделения группировки войск «Север» сорвали попытку контрнаступления украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок с самого утра 6 февраля ВСУ предприняли восемь волн атак силами механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах с поддержкой от танков и машин разграждения.

Российские военнослужащие отразили все атаки, разгромив украинские штурмовые подразделения.

Подавление контрнаступления при поддержке артиллерии и авиации осуществили десантники, морские пехотинцы, добровольцы из отрядов «Ветераны» и «АрБат», а также операторы БПЛА Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

В ходе боев ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц военной техники, среди которой восемь танков, пять БМП, и 30 боевых бронированных машин.

На данный момент российские военные проводят зачистку районов, где могли остаться украинские боевики.

Ранее появилось видео отражения контрнаступления ВСУ в Курской области, где расчеты FPV-дронов, входящие в состав соединения морской пехоты Черноморского флота в рамках группировки войск «Север», уничтожили бронетехнику штурмовых групп противника.