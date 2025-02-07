Российские военные группировки «Центр» освободили поселок Дружба в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны в еженедельной сводке .

Поселок примыкает с востока к Дзержинску (Торецку), а с севера — к поселку Кирово (Пивничное), освобожденному в августе прошлого года.

За прошедшую неделю эта же группировка освободила еще два населенных пункта: 1 февраля стало известно о взятии Крымского, 5 февраля — Барановки.

Потери противника на этом участке фронта за неделю составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, 29 бронемашин, 44 автомобиля и 34 артиллерийских орудия. Поражение нанесли 14 бригадам ВСУ, двум Нацгвардии и одной — Нацполиции.