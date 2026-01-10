А точно не ядерное? Россия снова решилась на удар «Орешником»: что известно о беспрецедентной атаке на Украину

Ледяная ночь января 2026 года навсегда войдет в анналы истории как час краха Украины. Небо над ней превратилось в холст, на котором Россия начертала свой окончательный вердикт. О последнем аргументе Москва предупреждала: Путина наконец довели. Ярость России озарила Киев вспышкой ярче тысячи солнц — но чем же так напугало Зеленского новое оружие и почему в НАТО кричат от паники: слишком поздно?

Как отреагировала Украина на удар «Орешником» Около полуночи 9 января жители Львова сообщили о серии мощнейших взрывов. Военкоры сразу же предположили применение «Орешника». Киев отреагировал на произошедшее с тревогой. Глава МИД Андрей Сибига выступил с заявлением, назвав удар вблизи границы с Евросоюзом и НАТО серьезной угрозой безопасности. Украина даже инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН, а также внеочередную сессию Совета Украина — НАТО. Позднее выяснилось, что массированная атака включала в себя не только «Орешник», но и колоссальное количество беспилотников. По данным украинских ВВС, было запущено более 240 дронов и 36 ракет различных типов. Сам «Орешник» прошел сквозь систему ПВО беспрепятственно. Мэр Львова подтвердил поражение критической инфраструктуры.

Фото: Соцсети

Ответ за Путина. Почему применили «Орешник»? Минобороны России отрапортовало, что удар нанесли в качестве акта возмездия за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Для атаки использовались высокоточные средства большой дальности воздушного и морского базирования, включая мобильный ракетный комплекс «Орешник». Целями удара стали производственные мощности, задействованные в выпуске ударных беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины. Куда бил «Орешник»? Основной целью удара стали окрестности Львова — города, который долгое время считался безопасным тылом благодаря своей близости к границе с Польшей. Атаки пришлись по западным пригородам, где сосредоточены важные инфраструктурные узлы. Под удары попали важнейшие газовые распределители, что привело к масштабным пожарам. В Киеве поразили заводы по производству дронов и здания, имеющие отношение к обеспечению ВСУ. В поселке Рудно под Львовом шоковая волна от взрыва оказалась настолько мощной, что автоматика газораспределительной станции сработала на аварийное отключение.

Фото: Соцсети

Как Россия поразила Европу в сердце Вопрос о поражении Бильче-Волицко-Угерского подземного хранилища газа (ПХГ) стал центральной темой обсуждений аналитиков. Это хранилище является энергетическим сердцем не только Украины, но и всей Европы. Расположенное на глубине от 400 до 2000 метров, оно является вторым по величине в Европе и крупнейшим на Украине, здесь помещается около 17 миллиардов кубометров газа. Его стратегическая важность заключается в том, что оно служит гигантским буфером для европейских газовых компаний, позволяя им хранить излишки топлива летом и использовать их в пиковые зимние периоды. Удар «Орешника» по такому объекту несет в себе колоссальные риски для всей архитектуры европейской энергобезопасности. Даже если сам газ надежно защищен толщей земли, гиперзвуковая ракета способна превратить в руины компрессорные станции и систему трубопроводов. Атака такого масштаба — сигнал западным инвесторам о том, что их активы на территории Украины больше не в безопасности. Некоторые специалисты допустили, что в результате удара Украина лишилась 50% мощностей по хранению газа. Другие сочли, что в само хранилище «Орешник» не целил. Данные о том, что после взрывов во Львовской области произошло автоматическое отключение газа, косвенно подтверждают, что целью «Орешника» могли быть только наземные терминалы этого ПХГ.

Фото: РИА «Новости»

Как «Орешник» ударил по Украине: важные детали «Орешник» представляет собой гиперзвуковую баллистическую систему средней дальности, абсолютно неуловимую для существующих систем перехвата. Скорость ракеты на финальном участке траектории достигает около 13 000 километров в час. Это позволяет ей преодолевать расстояние от полигона Капустин Яр до Львова за считанные минуты. Боевая часть комплекса оснащена блоками индивидуального наведения: шесть основных блоков несут по шесть суббоеприпасов каждый, обрушивая на цель в общей сложности 36 высокоточных поражающих элементов. В ночь на 9 января воздействие было преимущественно кинетическим. Использование инертных блоков позволило добиться колоссальных разрушений за счет чистой энергии гиперзвукового удара. Огромная скорость превращает болванки в «огненные стрелы», способные пробивать глубоко залегающие бетонные укрепления.

Фото: РИА «Новости»

А точно ли не ядерный удар? Удар «Орешником» заставил Киев говорить о ядерном воздействии. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил редакции 360.ru, в каком на самом деле исполнении применялась эта ракета в ночь на 9 января. «Там может быть либо ядерная боевая часть, либо осколочно-фугасная. Осколочно-фугасную применять нет смысла, в силу того, что разрушения, которые возникнут при ее подрыве, они по сравнению с теми разрушениями, которые происходят от кинетического удара, незначительные. Ядерное оружие мы на Украине пока не применяем», — пояснил специалист. Кнутов указал, что поражающим фактором ракеты в данном случае была ударная волна.

Сейсмический удар распространяется не только на наземные постройки, но и на подземные. Применение такого оружия, как «Орешник» позволяет вызвать небольшое землетрясение. Якобы даже есть данные, что было землетрясение в четыре балла. Оно может привести к разрушению подземного газового хранилища. Юрий Кнутов

Фото: РИА «Новости»

Бильче-Волицко-Угерскогое газовое хранилище — объект особо прочный. Достать до него другими не ядерными средствами невозможно, как считает Юрий Кнутов. Но сейсмический удар нескольких боеголовок может привести к выводу из строя такого хранилища, что, вероятнее всего, и произошло. Почему Украина поднимет белый флаг Именно в этом хранилище находится 50% запаса газа Украины. Юрий Кнутов отметил, что оно играет важнейшую роль для ВПК Украины. «ТЭЦ или ТЭС работают на газе, вырабатывают электроэнергию. Электроэнергия питает военные предприятия, включая предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Здесь все взаимосвязано», — добавил специалист. Хранилище построили еще при СССР. Оно расположено на большой глубине и с возможностью накачки огромного количества газа. По словам Кнутова, Зеленский пытался использовать этот советский актив в своих интересах. «Зеленский предлагал европейским странам, в первую очередь Польше, да и другим странам, свой газ хранить в этом хранилище, и он должен был зарабатывать деньги на этом хранении газа. Потому что там 17 миллиардов кубометров — это огромнейшая цифра, и по большому счету, если взять другие газовые хранилища Украины и европейских стран, то 11 этих достаточно крупных хранилищ — они не дадут такой же объем, как вот это одно хранилище под Львовом», — объяснил Юрий Кнутов

Фото: РИА «Новости»

Секретные бункеры НАТО. Неужто поразили? Киев в то же время уверяет, что газовая инфраструктура якобы не была главной целью. Юрий Кнутов пояснил, что во Львовской области и в самом деле достаточно других важных военных объектов Украины. «Есть Яворовский полигон, на котором готовят украинских военных, и там проходят слаживание военнослужащие НАТО. И если удар был нанесен по нему, то полигон перестал существовать. Там находится совместный командный пункт ВСУ и стран НАТО», — рассказал аналитик. Этот объект Кнутов назвал крайне важным.

Там находятся не просто генералы украинские, но и натовские генералы. Это объект очень важный, потому что там вырабатываются военные операции, принимаются решения об атаках на территорию России, включая резиденцию президента Российской Федерации. Юрий Кнутов

Фото: РИА «Новости»

Почему в Европе истерика после «Орешника» Удар «Орешником» пришелся по точке в 340 километрах от Польши. Политический советник и психолог Сергей Маркелов полагает, что даже это не заставит Брюссель отреагировать жестко, хотя и молчать европейцы не будут. «Возможны какие-то заявления. Думаю, в истерию не превратится. Реакция, скорее всего, будет минимальная. Какого-то консолидированного ответа не будет», — предположил Маркелов. Маркелов полагает, что удар «Орешником» имел важную внешнеполитическую составляющую, направленную на американскую администрацию.

Аналитики ЦРУ Белому дому все это донесут. Что Россия только второй раз за четыре года применила «Орешник», что это удары возмездия, важно понимать психологически. России неважно, верит ли Трамп в атаку на резиденцию Путина. Важно, что мы расцениваем это как нарушение своих красных линий. Сергей Маркелов

Какая ошибка стала последней для Киева По мнению Маркелова, такое нарушение неформальных договоренностей стало колоссальной ошибкой Киева. Специалист считает, что в текущем конфликте существуют некие «джентльменские соглашения»: не трогать органы власти, железнодорожные узлы и резиденции первых лиц. Попытка удара по резиденции Путина обнулила эти правила.

Мы нанесли удар возмездия, по военной инфраструктуре Львова, по сборочным цехам и аэродромам, которые Украина пыталась спрятать подальше в Карпаты. С нашей стороны все справедливо и законно. Сергей Маркелов