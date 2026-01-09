Россия ударила по Львову неизвестной ракетой. Что могло стать целью массированной атаки?
Массированный удар по Украине в ночь на 9 января спровоцировал серию взрывов
Мощнейший удар невероятной силы парализовал Западную Украину в ночь на 9 января. Регион погрузился в газовый коллапс, а небо над военными объектами вспыхнуло ярким заревом, представители ВСУ продолжают предполагать, что речь идет об ударе баллистической ракетой «Орешник». О возможном применении новейшей баллистики и «аннигиляции» критической инфраструктуры сообщают как украинские чиновники, так и военные спикеры.
Удар по Львову в ночь на 9 января
Территория Львовской области подверглась мощной ракетной атаке в ночь на 9 января. Предположительно, один из главных ударов пришелся по «энергетическому сердцу» региона.
Местные власти подтвердили поражение объекта критической инфраструктуры, военные эксперты зафиксировали признаки применения новейшего баллистического вооружения.
По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового, в результате удара на стратегическом объекте начался масштабный пожар.
Местные мониторинговые ресурсы сообщали, что целью атаки могло стать подземное газовое хранилище, в ряде населенных пунктов области уже зафиксированы перебои с газоснабжением.
Что известно об ударе «Орешником»
Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пуски баллистики могли проводиться с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Опубликованные очевидцами кадры удара по визуальным характеристикам отчасти похожи на применение ракетного комплекса «Орешник» в Днепропетровске.
На данный момент военное руководство Украины проводит экспертизу для подтверждения типа использованных ракет. Спикер ВСУ не стал пока конкретизировать другую информацию по данной теме.
Известно, что в Львове прогремела целая серия взрывов.
До этого Россия применяла «Орешник» против ВПК Украины только один раз: 21 ноября 2024 года. Под удар попал ракетный завод в Днепропетровске.
Что могло стать целью удара «Орешника»
Телеграм-канал «Военный осведомитель» предположил, что под прицелом могла оказаться военная машина ВСУ. Во Львовской области расположены несколько стратегически важных объектов.
Под атаку могли попасть знаменитый 184-й учебный центр в Старичах и 124-й центр обеспечения во Львове. Еще серьезнее ситуация с ПВО: авторы публикации допустили возможные взрывы на позициях 540-го зенитно-ракетного полка, прикрывавшего Яворов и Семеновку.
Дивизионы С-300 могли быть уничтожены еще до того, как успели зафиксировать угрозу. Однако такая информация официально Минобороны России не подтверждалась. Не анонсировали власти и применение «Орешника».
Что взорвалось в Киеве в ночь на 9 января
Киевские власти также заявили о массированной атаке дронов. По данным местной прессы, многочисленные взрывы слышали в Днепровском, Печорском, Деснянском, Дарницком и Шевченковском районах.
В Славутиче Киевской области тоже гремели взрывы. Здесь пропало электричество. Сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Украины.