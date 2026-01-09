Россия ударила по Львову неизвестной ракетой. Что могло стать целью массированной атаки?

Массированный удар по Украине в ночь на 9 января спровоцировал серию взрывов

Мощнейший удар невероятной силы парализовал Западную Украину в ночь на 9 января. Регион погрузился в газовый коллапс, а небо над военными объектами вспыхнуло ярким заревом, представители ВСУ продолжают предполагать, что речь идет об ударе баллистической ракетой «Орешник». О возможном применении новейшей баллистики и «аннигиляции» критической инфраструктуры сообщают как украинские чиновники, так и военные спикеры.

Местные мониторинговые ресурсы сообщали, что целью атаки могло стать подземное газовое хранилище, в ряде населенных пунктов области уже зафиксированы перебои с газоснабжением.

По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового, в результате удара на стратегическом объекте начался масштабный пожар.

Территория Львовской области подверглась мощной ракетной атаке в ночь на 9 января. Предположительно, один из главных ударов пришелся по «энергетическому сердцу» региона.

Что известно об ударе «Орешником»

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пуски баллистики могли проводиться с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Опубликованные очевидцами кадры удара по визуальным характеристикам отчасти похожи на применение ракетного комплекса «Орешник» в Днепропетровске.

На данный момент военное руководство Украины проводит экспертизу для подтверждения типа использованных ракет. Спикер ВСУ не стал пока конкретизировать другую информацию по данной теме.

Известно, что в Львове прогремела целая серия взрывов.

До этого Россия применяла «Орешник» против ВПК Украины только один раз: 21 ноября 2024 года. Под удар попал ракетный завод в Днепропетровске.