Военкор раскрыл цели «Орешника» на Украине

Военкор Коц: «Орешник» ударил по газовому хранилищу на Украине

«Орешник» поразил не только объекты производства БПЛА и энергоинфраструктуры, но и газовое хранилище. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем телеграм-канале .

«Целью „Орешника“ стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Оно имеет проектную емкость 17,05 миллиарда кубометров, а это более 50% от общей мощности всех хранилищ Украины», — написал он.

Украинское воздушное командование «Запад» сообщило, что скорость ракеты достигла 13 тысяч километров в час. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что боевые части гиперзвукового комплекса «Орешник» могут выдерживать экстремальные температуры.

Боевой блок ракеты разгоняется до огромных скоростей и нагревается от трения об атмосферу. Далеко не каждый материал способен такое выдержать.

ВС России атаковали объекты на Украине «Орешником» в ответ на удар по резиденции Путина, сообщило ранее Минобороны.