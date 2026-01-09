«Пока решили намекнуть». Кому предназначался удар «Орешником» 8 января на самом деле?

«Военная хроника»: удар «Орешником» по Украине стал намеком для поляков

Подземное газовое хранилище на Украине не случайно стало целью «Орешника». Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

«Скорее всего, ПХГ было выбрано целью просто для демонстрации. Реальный получатель пакета — поляки, у которых вдоль границы с Украиной целая вереница военных баз, включая хаб НАТО в Жешуве», — написали авторы поста.

Они добавили, что населенный пункт Старый, куда, предположительно, прилете «Орешник», находится всего в 160 километрах от Жешува. При желании ракету можно было спокойно отправить и туда.

«Но в этот раз решили просто намекнуть», — добавили в телеграм-канале.

Там подчеркнули, что в этой истории важны два параметра: время применения и точность входа. Этого будет достаточно зарубежным партнерам для понимания.

Об ударе «Орешником» по подземному хранилищу газа сообщил военный корреспондент Александр Коц. Официально атаку подтвердили в Минобороны.