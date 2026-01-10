Мэр Львова назвал повреждения от «Орешника» ужасными даже без боевой части

Баллистическая ракета «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, не имела боевой части, однако даже в этом случае нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в интервью телеканалу «Твое мисто».

«Слава богу, что там не было боевой части. Поэтому… все повреждения, которые есть, они, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», — сказал он.

Садовой отметил, что в результате атаки был поврежден один из объектов критической инфраструктуры, при этом человеческих жертв удалось избежать.

Мэр Львова также заявил, что ракета не была зафиксирована средствами радиолокационного обнаружения, а время на реагирование составляло менее 10 минут. По его оценке, в настоящее время Украина не располагает технологиями для перехвата таких ракет.

Садовой назвал произошедшее демонстрацией силы со стороны России, связав выбор цели с близостью Львова к границе с Европейским союзом. Он добавил, что атака, по его мнению, является сигналом для США и европейских партнеров о существующих угрозах и развитии российских ракетных технологий.

Девятого января Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного удара по критически важным объектам на территории Украины, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник». В ведомстве заявили, что удар был нанесен в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря 2025 года.

Польская армия отслеживала полет ракеты. По данным радио RMF24, оперативное командование видов Вооруженных сил страны привело в готовность наземные системы ПВО, включая одну из польских батарей Patriot, а также несколько нидерландских комплексов, размещенных в районе Жешува. Истребительная авиация в воздух не поднималась, поскольку, как отмечает издание, самолеты неэффективны для перехвата современных гиперзвуковых ракет.