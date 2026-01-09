Польша привела ПВО в готовность во время удара «Орешником» по Украине

Польша привела силы противовоздушной обороны в состояние готовности после сообщения об ударе российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по территории Украины вблизи польской границы. Об этом сообщило польское радио RMF24 .

По данным издания, польская армия отслеживала полет ракеты, которой, как предполагается, был нанесен удар по Львовской области. Украинская сторона заранее предупреждала Варшаву об угрозе применения баллистических ракет средней дальности, а также передала информацию о конкретном воздушном объекте во время атаки.

Как сообщили источники RMF24, в ночь на пятницу российские силы нанесли по Украине массированный удар, применив около 20 крылатых ракет и порядка 30 баллистических ракет. Гиперзвуковая ракета, по оценке польской стороны, поразила цель на западе Украины, в нескольких десятках километров от границы с Польшей.

В связи с атакой Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши привело в готовность наземные системы ПВО, включая одну из польских батарей Patriot, а также несколько нидерландских комплексов, размещенных в районе Жешува. Истребительная авиация в воздух не поднималась, поскольку, как отмечает издание, самолеты неэффективны для перехвата современных гиперзвуковых ракет.

Украинские власти сообщали, что в ходе ночного ракетно-дронового удара взрывы и пожары произошли в Киеве и ряде других городов, включая Львов. Воздушные силы Украины заявили, что атака велась, в том числе, баллистической ракетой средней дальности, запущенной с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

В свою очередь, Минобороны России сообщило о применении ракетного комплекса «Орешник»в рамках массированного удара по объектам энергетики и предприятиям по производству беспилотников на Украине.