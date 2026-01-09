Польша привела ПВО в готовность во время удара «Орешником» по Украине
RMF24: «Орешник» упал в нескольких десятках метров от польской границы
Польша привела силы противовоздушной обороны в состояние готовности после сообщения об ударе российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по территории Украины вблизи польской границы. Об этом сообщило польское радио RMF24.
По данным издания, польская армия отслеживала полет ракеты, которой, как предполагается, был нанесен удар по Львовской области. Украинская сторона заранее предупреждала Варшаву об угрозе применения баллистических ракет средней дальности, а также передала информацию о конкретном воздушном объекте во время атаки.
Как сообщили источники RMF24, в ночь на пятницу российские силы нанесли по Украине массированный удар, применив около 20 крылатых ракет и порядка 30 баллистических ракет. Гиперзвуковая ракета, по оценке польской стороны, поразила цель на западе Украины, в нескольких десятках километров от границы с Польшей.
В связи с атакой Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши привело в готовность наземные системы ПВО, включая одну из польских батарей Patriot, а также несколько нидерландских комплексов, размещенных в районе Жешува. Истребительная авиация в воздух не поднималась, поскольку, как отмечает издание, самолеты неэффективны для перехвата современных гиперзвуковых ракет.
Украинские власти сообщали, что в ходе ночного ракетно-дронового удара взрывы и пожары произошли в Киеве и ряде других городов, включая Львов. Воздушные силы Украины заявили, что атака велась, в том числе, баллистической ракетой средней дальности, запущенной с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
В свою очередь, Минобороны России сообщило о применении ракетного комплекса «Орешник»в рамках массированного удара по объектам энергетики и предприятиям по производству беспилотников на Украине.