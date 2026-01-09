Глава МИД Украины Андрей Сибига выставил себя насмех, когда пригрозил пожаловаться Совету Безопасности ООН и НАТО на удар «Орешника» по западной части республики. Об этом в своем телеграм-канале заявил российский военкор Юрий Котенок.

Он счел действия дипломата неадекватными.

«Ситуация такая: маньяк-живодер убивает кошек и прочую живность в округе, людей пугает и терроризирует, а когда ему возмущенные жители подожгли сарай, бегает по улице, вырывая волосы на черепе и не только, грозится жаловаться в „Спортлото“», — иронично отметил Котенок.

Военкор предположил, что международные структуры могут помочь Сибиге только тем, что дадут ему успокоительное.

Помимо главы МИД на удар по Львовской области отреагировал в своем телеграм-канале президент республики Владимир Зеленский. Он обратился в Соединенным Штатам и другим странам с просьбой озвучить свою позицию.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил атаку по западу Украины с уколом галоперидола психически больному пациенту. По его словам, удар был ответом на попытку ВСУ напасть на резиденцию президента России в Новгородской области.