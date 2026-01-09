Россия ударила «Орешником» по объектам на Украине в ответ на атаку по резиденции Путина

Минобороны сообщило об ударе «Орешником» по объектам на Украине

Вооруженные силы России минувшей ночью ударили «Орешником» по объектам на Украине. Это стало ответом на террористическую атаку ВСУ по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны .

«Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности „Орешник“, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», — сообщили в министерстве.

По данным Минобороны, цели удара достигнуты. В результате армия поразила объекты производства БПЛА, которые использовались для теракта, и предприятия энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.

«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», — предупредили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в планировании ударов по херсонскому селу Хорлы и резиденции Путина в Новгородской области, заявил ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо.