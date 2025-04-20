Перемирие как проверка. Провалит ли Украина экзамен на человечность?

Президент России Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие» в зоне СВО до понедельника. Российские войска прекратили удары по объектам противника. Будет ли украинская сторона соблюдать временное прекращение огня, а также что это перемирие значит для России — в материале 360.ru.

Пасхальное перемирие «Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — заявил глава государства на встрече с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым. На указанное время в зоне СВО остановили все боевые действия. При этом Путин призвал военных быть готовыми к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ. Герасимов незамедлительно отдал приказ прекратить боевые действия. В 18:00 субботы, 19 апреля, приказ вступил в действие. Путин выразил надежду, что украинская сторона последует примеру России. Это покажет, насколько киевский режим готов соблюдать договоренности и принимать участие в мирных переговорах об урегулировании конфликта.

Фото: РИА «Новости»

«Сатанистские убеждения» Зеленского Насколько России выгодно стратегически и политически объявленное перемирие, в беседе с 360.ru рассказал директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он отметил, что президент всегда отличался умением продумывать свои действия на несколько ходов вперед. «Естественно, это перемирие будет нарушаться украинской стороной. И естественно, оно будет не просто нарушаться, они будут стараться максимально испортить нам праздник. Почему? Потому что кроме политических и военных оснований так делать, у Зеленского и его команды есть еще и „сатанистские“ убеждения», — заявил Подлесный.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что на Украине православие является большой проблемой. Укронацисты пытаются «избавиться» от православного влияния, но это им не удается. По словам Подлесного, у киевского режима не получается заменить истинное православие суррогатным. «Те храмы, которые захватывают представители этой так называемой новой церкви, не становятся местом, куда люди приходят молиться. Это место, где проводятся рок-концерты и мастер-классы по кулинарии», — отметил собеседник 360.ru. Политолог напомнил, что Пасхи православная и католическая совпадают, это важный день для тех, кто чтит Бога и уважает традиции. Россия — страна многоконфессиональная, и все религии живут в мире и согласии. Народы России согласны, что Пасху нужно проводить «в натуральном» выражении — посещать храму, церкви, а также внутри души. «Когда Путин объявляет „пасхальное перемирие“, то он это делает действительно из гуманитарных побуждений. Но опосредованно, это очень сильный политический ход», — подчеркнул Подлесный.

Фото: Пресс-служба Кремля

С военной точки зрения это перемирие ничего не даст ВСУ, за сутки они не смогут вернуть те рубежи, что уже потеряли. Также украинские войска за время перемирия не смогут получить больше вооружений, чем они получают сейчас, добавил Подлесный. Политолог выразил опасение, что украинская сторона не захочет соблюдать перемирие, и удары со стороны ВСУ не останутся безответными. «Да, мы не будем первыми. Я уверен, что наш верховный главнокомандующий пользуется не только властью, как должностное лицо, но и уважением. Поэтому наши воины не будут нарушать это перемирие. Но если будут лететь в нашу сторону снаряды, будут БПЛА сбрасывать различные взрывоопасные предметы, то, конечно же, мы будем отвечать. И вся ответственность перед людьми ляжет на ту сатанистскую сторону, которую представляет нынешнее украинское руководство», — резюмировал Подлесный.

Фото: РИА «Новости»

Надежды мало Военный эксперт Василий Дандыкин на стриме 360.ru выразил мнение, что настоящего перемирия не будет. Он напомнил о моратории на удары по энергетическим объектам, который Украина нарушила за 30 дней более 100 раз. «Я допускаю, что Украина будет пакостничать за эти сутки с небольшим, пока будет светлый пасхальный день», — отметил собеседник 360.ru. В зоне боевых действий есть «хлопцы, у которых есть свое мнение», отметил Дандыкин и добавил, что эти военные действуют из других соображений и не подчиняются своему верховному главнокомандующему. Такое уже было в начале спецоперации, напомнил военный эксперт.

Эксперт указал на тот факт, что когда Украина нарушала мораторий на удары по энергообъектам, Россия сообщала об этом в Европу, США и ООН, реакции не последовало, никто на заявления России не обратил внимания. «Но судя по тому, как они ведут себя по отношению <…> к храмам, монастырям — это ведь чистой воды бесовщина. Я надеюсь, что если перемирие произойдет, то это будет говорить о том, что что-то человечное, светлое в душе у них осталось. Но такой надежды мало», — резюмировал Дандыкин.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / www.globallookpress.com

Ответ Украины Украинский лидер Владимир Зеленский дал официальный ответ на предложение о прекращении огня на Пасху. «Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля», — заявил украинский лидер. Ранее источники британской прессы сообщили, что ВСУ якобы уже получили приказ прекратить огонь. При чем указание поступило спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией пасхальное перемирие. Менее чем через три часа после начала перемирия ВСУ нарушили договоренности. Украинские войска трижды атаковали территорию Херсонской области: Алешки, Голую Пристань и Каховку. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что есть районы, где перемирие все же соблюдается.