Украина нарушила пасхальное перемирие, нанеся удары по Херсонской области
Украина нарушила перемирие, на которое она согласилась вслед за объявленным прекращением огня российским президентом Владимиром Путиным. ВСУ нанесли удары по мирным городам Херсонской области, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
С 18:00, момента начала перемирия, ВСУ продолжили обстреливать территорию Херсонской области. Населенный пункт Алешки атаковали FPV-дронами и минометным огнем. По Голой Пристани ударили дронами-камикадзе. На Каховку произвели не менее шести сбросов с БПЛА.
«При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся. Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все», — подчеркнул Сальдо.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие из гуманитарных соображений. Боевые действия с российской стороны прекратили до понедельника.