Герасимов приказал войскам прекратить огонь в зоне СВО из-за пасхального перемирия

Минобороны: прекращение огня в зоне СВО продлится при условии его соблюдения ВСУ

Россия ввела режим прекращения огня в гуманитарных целях, он будет соблюдаться, если ВСУ тоже прекратят наносить удары. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов приказал военнослужащим в зоне спецоперации прекратить боевые действия 19 апреля с 18:00 по московскому времени и до полуночи 21 апреля.

«В канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Путин объявил о решении установить пасхальное перемирие. Он выразил надежду, что украинская сторона согласится на него.

Глава государства добавил, что российские войска будут готовы к отражению атак и провокациям со стороны ВСУ.