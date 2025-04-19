Войска Украины получили приказ прекратить огонь

Такую информацию предоставил британской прессе один из старших офицеров ВСУ. Его подразделение и другие отряды получили приказ прекратить огонь спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией пасхальное перемирие.

Независимого подтверждения такой информации пока нет. Ранее американская газета предполагала, что Зеленский отверг предложение о пасхальном перемирии.

Это перемирие предложил ввести глава России Владимир Путин. Оно будет действовать, при зеркальной реакции Украины, до конца Пасхи.