Зеленский официально ответил на пасхальное перемирие

Украинский лидер Владимир Зеленский дал официальный ответ на предложение о прекращении огня на Пасху. Публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что США ранее якобы предлагали ввести режим прекращения огня на 30 дней. Он добавил, что если Россия готова использовать на линии соприкосновения формат полной и безусловной тишины, то Украина ответит зеркально.

«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. <…> Тридцать дней могут дать миру шанс», — заявил Владимир Зеленский.

Также политик добавил, что подробные доклады о ситуации на линии соприкосновения предоставят ему поздним вечером главнокомандующие ВСУ. Ранее источники британской прессы сообщали, что украинские войска якобы уже получили приказ прекратить огонь.