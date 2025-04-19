С начала действия моратория на удары по энергетическим объектам Украина нарушила его свыше 100 раз. На это указал президент Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.

«Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», — подчеркнул глава государства.

Он также заметил, что решение России объявить пасхальное перемирие покажет, насколько киевский режим искренен в своем желании и способностях соблюдать договоренности и участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Путин обратил внимание, что российские войска должны быть готовы отразить возможные нарушения перемирия и провокации с украинской стороны.

Месяц моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры завершился 18 апреля. На закрытых консультациях в Совбезе ООН представители стран Европы проигнорировали тот факт, что Украина его систематически нарушала.