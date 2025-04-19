Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось в зоне СВО

В зоне спецоперации с 18:00 субботы вступило в силу пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. О нем ранее объявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выразил надежду, что Украина последует примеру России. Он также подчеркнул, что действия киевского режима покажут, насколько он готов соблюдать договоренности и принимать участие в мирных переговорах об урегулировании.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — сказал президент на встрече с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

Приказ о прекращении боевых действий последовал незамедлительно.

Путин также обратил внимание на необходимость для российских военных быть готовыми отразить любые попытки нарушить перемирие и пресечь провокации со стороны противника.